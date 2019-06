Broadcom snijdt in prognose om handelsoorlog

Eerder ging Broadcom nog uit van 24,5 miljard dollar aan opbrengsten in het lopende boekjaar. In een nieuwe prognose is dat teruggebracht tot 22,5 miljard dollar. Broadcom doet doorgaans veel zaken met China. Het Chinese telecom- en netwerkbedrijf Huawei dat door de VS wordt geweerd behoort tot de belangrijkste klanten van Broadcom.

Ondanks de tegenvallende vraag maakt Broadcom nog steeds stevige groei door. Afgelopen kwartaal lag de omzet een tiende hoger dan een jaar eerder, op 5,5 miljard dollar. De nettowinst kwam mede door impact van niet voortgezette activiteiten wel fors lager uit. Deze bedroeg 691 miljoen dollar tegen 3,7 miljard dollar in het tweede kwartaal vorig jaar.