’Deze denkfouten vermijden maakt jou een betere belegger’

De belangrijkste denkfout is ongetwijfeld dat beleggers te weinig naar de lange en te veel naar de korte termijn kijken. Je hoort en leest allerlei negatieve berichten en verkoopt dan. „Maar het optimale moment om in iets te beleggen is vaak direct na een slechte periode.” Daarvan was bijvoorbeeld sprake na de coronacrash bijna twee jaar geleden.

Kemp wijst er voorts op dat je moet voorkomen belangrijke informatie te negeren die van jouw visie afwijkt. „Zoek bijvoorbeeld actief negatieve marktvooruitzichten op als je normaal positief bent.”

De beleggingsexperts stelt dat je je niet te veel moet laten leiden door verliezen uit het verleden. Zo ga je risico’s uit de weg, terwijl je deze moet afzetten tegen het aantrekkelijke beleggingsperspectief op lange termijn.

Fouten maken doet elke belegger en zijn volgens Kemp ook niet erg. „Maar erken wel de fouten en leer ervan bij toekomstige beleggingsbeslissingen.

Als laatste benoemt Kempen de denkfout van het zich superieur wanen. „Denk bijvoorbeeld niet dat een actieve strategie altijd beter is dan een passieve strategie. Of andersom. Beide strategieën kunnen elkaar aanvullen.”