Chateau Quarantaine

Initiatiefnemers zijn Roos Zondervan, Robert van den Broek en Roel de Lange: „We vonden het tijd om onze handen uit de mouwen te steken en kwamen op dit idee. Een lekker lui thuiswijntje, coronaproof thuisbezorgd en je kunt ook nog zelf aangeven welke horecagelegenheid je ermee wilt steunen.” De wijn is er in twee varianten. Een rode Tempranillo Bobal en een witte Chardonnay Viognier. Een doos met zes flessen kost 55 euro (inclusief verzendkosten). Via www.chateauquarantaine.nl is het te bestellen. Alle opbrengsten zullen naar www.helpdehoreca.nl gaan waar het publiek vouchers kan kopen als vooruitbetaalde reservering.

Ook Koninklijke De Kuyper anno 1695 heeft zich aangesloten bij de actie Help de Horeca. De distilleerderij in Schiedam, actief in meer dan honderd landen, produceert handalcohol en distribueert het middel volgens ceo Mark de Witte naar zorginstellingen, supermarkten en slijterijen.