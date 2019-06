Stilleggen grootste staalfabriek Europa dreigt

Er wordt wel gewerkt aan het schoner maken van de vervuilende locatie, maar dat zou pas in 2023 klaar zijn. Het aan de beurs in Amsterdam genoteerde ArcelorMittal kocht de fabriek vorig jaar nog voor 1,8 miljard euro van de Italiaanse staat.

„ArcelorMittal staat open voor een dialoog met de overheid en blijft hopen op een bevredigende conclusie die het bedrijf in staat zal stellen verder te blijven investeren in de Italiaanse staalindustrie”, meldt het concern. De grootste staalmaker ter wereld beloofde eerder bijna 2,4 miljard euro te investeren in zijn Italiaanse activiteiten.