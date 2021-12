Profiel: nieuwe Duitse minister van Financiën gek op snelle auto’s en begrotingsdiscipline

Binnenland

Bronnen: begin volgende week coalitieakkoord, partijen willen ’vrouwenquotum’

Witte rook is aanstaande in de langste kabinetsformatie ooit. Begin volgende week moet het akkoord van VVD, D66, CDA en CU publiek worden, zodat er op woensdag over kan worden gedebatteerd. Wie de nieuwe bewindspersonen worden, komt later naar buiten. De coalitiepartijen mikken op 50 procent vrouwen...