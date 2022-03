Beursblog: tech helpt AEX verder vooruit; Pharming onderuit

In Azie schiet de beurzen in Hongkong en Japan donderdag omhoog geholpen door de aanhoudende animo bij beleggers vanwege de toezegging vanuit Peking om de aandelenmarkten en de economie te ondersteunen. Ook is er nog steeds voorzichtig optimisme over een doorbraak bij de oorlog in Oekraine.

