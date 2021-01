Shell moet boeren Nigeria betalen voor schade na vervuiling

Het bedrijf is volgens het gerechtshof in een jarenlang slepende kwestie aansprakelijk voor twee olielekkages. Bij die twee lekkages in 2004 en 2005 raakte een gebied ter grootte van 60 voetbalvelden vervuild.

De hoogte van het bedrag moet later worden bepaald, oordeelde het gerechtshof in Den Haag vrijdag.

Volgens Shell zijn de lekkages het gevolg van sabotage en is het bedrijf niet aansprakelijk voor de gevolgen daarvan. Deskundigen zeiden tegen het hof dat sabotage weliswaar de meest waarschijnlijke oorzaak is, maar dat dit niet onomstotelijk is bewezen. Daarom stelt het hof Shell Nigeria aansprakelijk.

Vervolg in derde zaak

Over een derde claim deed het hof geen uitspraak. Die zaak gaat over een lek waarbij 100.000 liter olie vrijkwam.

Dat lek ontstond door sabotage, en dan is Shell onder Nigeriaans recht niet aansprakelijk, maar het hof wil nog weten of Shell genoeg heeft gedaan om de pijplijn te beschermen tegen sabotage en hoe groot de schade is.

In eerste aanleg, in 2013, kreeg een van de boeren gelijk van de rechtbank. De eisen van de anderen werden afgewezen. Beide kampen tekenden beroep aan.

De koers van het aandeel Shell reageerde na de uitspraak 0,4% lager, in de AEX-index die 1,3% verloor.