Bijna alle winkels chocolademerk Leonidas overgenomen

Door Pascal Kuipers

Leonidas verdwijnt voor een aanzienlijk deel uit de winkelstraat. Ⓒ ANP/HH

Oirschot - Geen klein bier in de aanloop naar Valentijnsdag en Pasen: de winkels van chocolademerk Leonidas verdwijnen voor een aanzienlijk deel uit het straatbeeld. Daarvoor in de plaats komt Coco & Sebas, een chocoladeverkoper uit Brabant met 8 winkels op A1-locties. Dit kleine bedrijf neemt zestien van de twintig Leonidaswinkels over van de vorige maand failliet verklaarde Handelsonderneming Min uit Roosendaal, en verdrievoudigt zo in omvang.