Reorganisatie leidt tot lagere huuropbrengst NSI

De brutohuurinkomsten van NSI bedroegen vorig jaar 82,8 miljoen euro, wat een daling was van 1,1 procent ten opzichte van een jaar eerder. Op vergelijkbare basis haalde NSI 7,8 procent meer huur op. De nettohuurinkomsten kwamen uit op 67,2 miljoen euro, een daling van 2,9 procent.

De bezettingsgraad verbeterde flink met een leegstand van 7,1 procent waar dat een jaar eerder nog 13,8 procent was. Die daling is te danken aan de toegenomen focus op de Randstad. Daartoe verkocht NSI de afgelopen jaren veel panden in minder goed lopende markten. Die draai naar het hogere segment is ook te merken in de zogeheten EPRA-winst per aandeel van 2,64 euro. Dat was evenveel als vorig jaar.

Bestuur

Voor de komende jaren heeft NSI nog voor 850 miljoen euro aan projecten in de pijplijn zitten. Daarbij gaat het vastgoedfonds ook extra aandacht besteden aan zijn flexibele kantoorruimte-aanbieder NHK.

Tevens maakte NSI bekend investeringsdirecteur Anne de Jong, die in april vertrekt, niet te vervangen. Het fonds gaat verder met een bestuur dat uit twee personen bestaat.