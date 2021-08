Sterren doen oesters stralen

Lifestyle

Dagrecept: Mosselen in in pils en limoensap

Ik was vandaag in Arcen (LB), in dit dorpje aan de Maas zit brouwerij Hertog Jan; ze hebben me alles verteld over hun Grand Prestige-bier. Je kunt er ook mee koken, maar die gerechten lenen zich beter voor de koudere maanden. We gaan wel voor een bier-recept: mosselen in pils en limoensap.