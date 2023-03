Eerste fabriek voor productie waterstof uit windenergie op zee

„Met dit plan lopen we wereldwijd voorop”, stelt minister Jetten (Klimaat en Energie) maandag in het provinciehuis in Groningen over wat de locatie van voorkeur is.

Gaswinning

Nederland neemt afscheid van gaswinning in Groningen en zoekt alternatieven, zoals de energiedrager waterstof. Dat wordt aangemaakt via elektrolysers, kleine fabrieken.

De geproduceerde waterstof uit windenergie kan worden opgeslagen en naar land getransporteerd. De stroom van grote turbines van windparken gaat dan niet meer rechtstreeks naar het overbezette stroomnet. Het project wordt het eerste dat aansluit op het waterstofnetwerk op zee van Gasunie.

Het project op de Noordzee gaat om 500 megawatt capaciteit. Die moet doorgroeien tot 4 gigawatt capaciteit over zeven jaar.

’Veel draagvlak’

Groningen claimt dat er ’veel draagvlak’ is voor de komst van dit project. Anderszijds was er veel protest tegen nieuwe winning van gas boven de Waddeneilanden.

Waterstof staat als schone energie voor massaal gebruik nog in de kinderschoenen. Vooral de industrie maakt er gebruik van, een enkele truck rijdt op waterstof.

Grote schaal

De elektrolysers zelf worden nog niet op grote schaal gebouwd. Dit project boven Groningen is volgens de minister het eerste project waarbij waterstofproductie op zee op grote schaal zal worden toegepast. Voor het Rijk, betrokken bedrijven en netbeheerders is dit project volgens de bewindsman ook bedoeld om ervaring op te doen met dit alternatief voor als kolen, olie en gas moet gaan vervangen om de doelen van het Klimaatakkoord te halen.

Jetten spreekt maandag ook over een kleinere pilot met een elektrolysecapaciteit van circa 50 tot 100 megawatt. „Hiermee moeten de eerste mankementen uit de techniek gehaald worden”, aldus de minister.