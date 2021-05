Pensioen is vooral een mannending

Dit blijkt uit de NIDI-Netspar Pensioenmonitor waarbij bijna 3000 mensen werd gevraagd naar hun pensioenkennis.

Jongeren tussen de 15 en 24 jaar en millennials tussen de 25 en 34 jaar volgen de discussie rond het pensioenstelsel totaal niet. Pas vanaf 55 jaar is er enige interesse in pensioenen te ontwaren.

Naarmate de leeftijd vordert neemt die interesse wel toe. Opvallend is dat vrouwen totaal niet geïnteresseerd zijn in pensioenen. Tussen de 35 en 55 jaar volgt maar 5% het pensioendebat. Dat percentage neemt toe richting 65 jaar naar 15%. Bezien over alle leeftijdsgroepen zijn het de mannen die meer op de hoogte zijn van de pensioendiscussie dan vrouwen.

Kwestbaar

Het verbaast onderzoeker Harry van Dalen wel: ,,Gezien het gestegen onderwijsniveau en de toegenomen arbeidsdeelname van vrouwen zou je, zeker voor de jongere generaties, meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen verwachten.”

Behalve dat pensioenen met name mannen boeit, is het voor de meeste mensen tot zij de 50 jaar zijn gepasseerd, een ver-van-hun-bed-show.

Van Dalen: ,,Dat vind ik wel zorgelijk. Je hoopt dat wie in een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt verkeert, zoals laagopgeleiden, zzp’ers en parttimers, iets weet over het pensioen. Juist omdat een mogelijk pensioentekort zich later in de arbeidsloopbaan moeilijk laat corrigeren. Het lijkt mij ook in je eigen belang dat je vanaf het moment dat je (verplicht) voor je pensioen spaart, ets weet over het geld dat namens jou wordt beheerd door de pensioenfondsen.”