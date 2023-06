Premium Het beste van De Telegraaf

Onvergetelijke werkdag Als stagiair getuige van diefstal van atoomgeheimen

Door Marlou Visser

Als bleu studentje uit de Friese klei zag Harke Zeeman (69) avond aan avond hoe ’atoomspion’ Abdul Khan bij Fysisch Dynamisch Onderzoek BV (FDO) documenten fotografeerde of kopieerde. Later zou hij er met zijn atoomkennis voor zorgen dat Pakistan een atoombom kon bouwen, en de kennis is ook verkocht aan Noord-Korea en Iran.