Meteen botsen met nieuwe Volkswagen: eigenaar vier jaar op zwarte lijst

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

Foto ter illustratie, niet de auto uit het verhaal. Ⓒ Getty Images/iStockphoto

Amsterdam - Wat is er allemaal gebeurd met de Volkswagen Golf die een man in 2021 aanschafte? Duidelijk is in ieder geval dat de eigenaar weinig plezier heeft beleefd van de auto. Vrijwel onmiddellijk heeft de man een ongeluk met zijn nieuwe bolide. Zijn schadeclaim levert hem geen schadevergoeding op, maar wel vier jaar financiële ellende.