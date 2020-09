’Prinselijke’ avonturier

Louis Charles de Bourbon Ⓒ Getty Images

Een nieuwe, kleurrijke episode wordt toegevoegd aan de raadels rond de Franse kroonprins Lodewijk XVII. Hij stierf volgens bijna alle historici op tienjarige leeftijd in Parijs. Toch hielden twee vermeende kleinzoons van de Franse prins de gemoederen volop bezig tijdens hun verblijf in ons land in de 19de eeuw.