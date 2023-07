Gratis boodschappen bij Jumbo gaan aan neus van supermarkt-Sherlock voorbij

Een man vond een pak melk bij een Jumbo-supermarkt met de datum van die dag. Dat kreeg hij gratis mee. Daarna had hij de smaak te pakken. De volgende dag ging de man opnieuw op zoek naar ’gratis’ producten.

Normaal aankoopproces

Hij haalde onder meer het hele schap met salades (als broodbeleg) leeg om alle data te kunnen controleren. Het personeel van de supermarkt trok aan de bel. Hoewel de man twee bakjes Johma- kipkerriesalade vond met de datum van die dag, kreeg hij ze niet gratis mee. De reden was volgens de supermarktmanager dat de man geen ’normaal aankoopproces’ vertoonde en dus geen recht had op een gratis product.

Daarop stapte de man naar de Reclame Code Commissie. Hij vond dat de supermarkt misleidend adverteerde met haar ’zeven zekerheden’. Hij had de producten gratis moeten krijgen, en anders zou de supermarkt dit niet mogen beloven, vindt hij. Want wat is nou een normaal aankoopproces?

Vriendelijkheid

De commissie buigt zich over de voorwaarden van de Jumbo. Die ziet dat de garantie dat je het product gratis krijgt als de houdbaarheidsdatum dezelfde dag is, alleen geldt voor groente, fruit, brood en vlees. Dat de man eerder ook een pak melk had meegekregen, was uit coulance en vriendelijkheid, betoogt de supermarkt. De klacht van de man wordt afgewezen.

Overigens gaat er vaak iets mis met de mooie beloftes van supermarkten. De Consument deed onderzoek naar of aanbiedingen ook echt bij de kassa worden doorberekend. Dat was vaak niet het geval, en ook van de belofte dat een klant het product dan gratis krijgt kwam zelden iets terecht. In het onderzoek van de bond presteerde Albert Heijn het slechtst.