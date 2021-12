Minder kredietaanvragen ondanks financieringsbehoefte

Bijna één op de vijf bedrijven in het mkb had in juli 2020 tot juli 2021 behoefte aan externe financiering. Hoewel het merendeel de mogelijkheden hiervoor verkende, heeft uiteindelijk slechts 7% een succesvolle financieringsaanvraag gedaan. Dat meldt het CBS op basis van de Financieringsmonitor.