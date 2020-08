Nederlanders laten geld liggen bij de woonverzekeringen

Veel mensen zijn zich niet bewust van wat ze maandelijks precies kwijt zijn aan de verzekeringen: 40% weet het niet, en 33% weet het ongeveer. Maar 1 op de 5 verzekerden weten wel precies wat ze betalen aan verzekeringen per maand.

Trouw

Gemiddeld blijven Nederlanders zo’n 16 jaar bij dezelfde woonverzekeraar. Vooral 65-plussers blijven lang bij dezelfde verzekeraar: zij zitten gemiddeld 29 jaar bij dezelfde woonverzekering. Drie op de vijf zijn nog nooit overgestapt van verzekeraar, als het gaat om inboedel- opstal- en aansprakelijkheidsverzekeringen.

Ron Adams, Head of Marketing & Sales bij Allianz Direct, is verrast door de conclusie van het onderzoek: „Dit gedrag verbaast ons, want het vergelijken van je inboedel- en opstalverzekeringen kan voordelig uitpakken. Door over te stappen kun je tot wel 15% op je woonpremie besparen.”