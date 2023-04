Ralph Hamers toch berispt om salarisvoorstel bij ING

In augustus vorig jaar werd een klacht tegen de voormalige ING-top nog afgewezen, omdat door de voorgestelde loonsverhoging van €2 naar 3 miljoen per jaar weliswaar het vertrouwen in de banken een deuk had opgelopen, maar daarmee niet was gehandeld in strijd met de bankierseed. In hoger beroep is het oordeel toch anders.

De commissarissen die het voorstel voor loonsverhoging destijds formuleerden, toenmalig voorzitter en oud Shell-topman Jeroen van der Veer en commissaris Henk Breukink, destijds voorzitter van het remuneratie-comité (dat over beloningen gaat), zijn nu ook berispt.

Onvoldoende zorgvuldig

In hoger beroep is het oordeel namelijk dat ’commissarissen en bestuursvoorzitter van de bank een voorbeeldfunctie hebben bij het uitdragen van de gedragsregels’ en zij daarin tekort zijn geschoten. „De commissarissen en de bestuursvoorzitter hebben bij de voorbereiding van het beloningsvoorstel onvoldoende zorgvuldig gehandeld, maakten een onvoldoende zorgvuldige belangenafweging en hebben daardoor het vertrouwen van de samenleving in de bank geschaad”, schrijft de Commissie van Beroep en legt daarom een berisping op.

Het voorstel deed in 2018 nogal wat stof opwaaien: de raad van commissarissen vond dat toenmalig ING-ceo Ralph Hamers in plaats van €2 miljoen wel €3 miljoen per jaar verdiende: een verhoging van liefst 50%. Dat terwijl de bank nog geen tien jaar daarvoor gered moest worden door belastingbetalers en bovendien midden in onderhandelingen zat over een schikking wegens het niet nakomen van anti-witwasverplichtingen die ING €775 miljoen zou kosten. Gewone medewerkers van ING kregen in 2018 volgens cao-afspraken een loonsverhoging van 1,7%.

De bank kreeg zoveel kritiek over zich heen, dat het salarisvoorstel werd ingetrokken. Hamers vertrok in 2020 naar de Zwitserse bank UBS, die hem een stuk meer ging betalen. In 2022 mocht hij €12,7 miljoen bijschrijven.

’Uitspraak roept vragen op’

ING zegt ’teleurgesteld’ te zijn in de uitspraak, ’ook omdat het voorstel dat het onderwerp is van deze procedure in 2018 is ingetrokken zonder het uit te voeren’. „Bovendien druist de uitspraak naar onze mening in tegen de bedoelingen van de bankierseed om het individuele gedrag van bankiers te beoordelen en niet beleidsbeslissingen van organen zoals de raad van commissarissen - laat staan tegen voorstellen die niet eens werden uitgevoerd.”

Een woordvoerder namens Hamers wijst erop dat de voormalig ceo van ING, ondanks dat hij wel geraadpleegd was door de comissarissen niet verantwoordelijk was voor het voorstel, ’zoals goede corporate governance voorschrijft’. „De uitspraak roept nieuwe vragen op over de corporate governance voor bankbestuurders, met name over de positie en rollen van de verschillende bestuurders.”