Oproep: heb jij recht op een zorgbonus?

Werkgevers kunnen de bonus vanaf 1 oktober aanvragen voor hun medewerkers. Werk jij in de zorg en vind je dat je recht hebt op een bonus, maar weet je nog niet zeker of je die wel krijgt?

Wil je iets vertellen over je werk tijdens de coronacrisis en mogen we jou ook op de foto zetten? Dan kom ik graag met je in contact! Stuur je verhaal en telefoonnummer naar [email protected]