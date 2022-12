Premium Het beste van De Telegraaf

ABN Amro te streng voor hypotheekklant na wanbetaling

Door Bernard Vogelsang

Dankzij de uitspraak van het Kifid kunnen de vrouw en haar partner volgend jaar een groter huis kopen voor hun groeiende gezin. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - ABN Amro is te streng geweest voor een hypotheekklant die haar betalingsverplichtingen in 2015 niet meer kon nakomen. De bank wilde haar gegevens tot februari 2025 vastleggen bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Maar na tussenkomst van klachteninstituut Kifid verdwijnt zij over twee maanden al uit de systemen van het BKR.