Nederlanders Europees kampioen sparen

„Nederlanders zijn steeds meer gaan sparen sinds het begin van de pandemie. In geen enkel land in Europa werd per persoon meer geld op de bankrekeningen gezet”, zegt Eelco Habets, directeur Nederland van spaarplatform Raisin. Het onderzoek is afkomstig van de Duitse moederbank Raisin.

Achter Nederland kwamen de Britten met een gemiddeld spaarbedrag van €1424. Daarna volgden de Fransen (€1003) en Duitsers (€883). Nederlanders spaarden in het eerste halfjaar bijna 4 keer meer dan Italianen, die per persoon slechts €453 opzijgezet hebben.

Volgens Raisin zetten de Nederlanders van juli 2020 tot juni 2021 in totaal €38 miljoen opzij op hun betaal- en spaarrekeningen. De Duitsers waren goed voor €160 miljard, de Britten voor €170 miljard.

Waar Nederlanders onverminderd hard zijn blijven sparen, is het spaartempo in de gehele eurozone volgens Raisin weer wat vertraagd. Gemiddeld heeft een inwoner van de eurozone nu €796 meer op de rekening staan dan in december 2020. In de belangrijkste economieën van de eurozone toonde alleen het spaartempo van de Fransen een stagnatie.

„Na de grootste instroom aan geld sinds de financiële crisis van 2018, is het spaargedrag in de eurozone weer teruggekeerd naar de niveaus die we zagen voor de pandemie”, constateert Raisin-topman Tamaz Georgadze.