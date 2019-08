'Opnieuw drukke cijferdag op Damrak'

Daarnaast verwerkt de markt nog het rentebesluit van de Federal Reserve (Fed) van woensdag. De Fed verlaagde zoals verwacht voor het eerst in ruim tien jaar de rente in de VS. De centrale bank probeert zo de Amerikaanse economie een zetje te geven. Op Wall Street werd teleurgesteld gereageerd op het besluit. Beleggers hadden gehoopt dat de Fed zou aangeven dat dit het begin zou zijn van een lange periode van renteverlagingen.

Olie- en gasconcern Shell boekte in het tweede kwartaal een aangepaste nettowinst van 3,46 miljard dollar. De operationele kasstroom bedroeg 11 miljard dollar. Het concern start tevens een nieuw aandeleninkoopprogramma van maximaal 2,75 miljard dollar.

ING

ING wist afgelopen kwartaal goed weerstand te bieden aan het ongunstige renteklimaat en de afzwakkende economische groei in de wereld. Het financiële concern zag zijn resultaten min of meer stabiliseren en deed het daarmee veel beter dan analisten hadden verwacht.

DSM boekte in het tweede kwartaal minder omzet en winst. Het speciaalchemieconcern houdt desondanks vast aan zijn prognose voor heel het jaar.

ArcelorMittal behaalde afgelopen kwartaal een lager bedrijfsresultaat. De grootste staalproducent ter wereld had eerder dit jaar al gezegd last te hebben van de zwakte op de staalmarkt en concurrentie van goedkoop buitenlands staal op de Europese markt.

Koersen

Unibail-Rodamco-Westfield kwam woensdag na de slotbel al met cijfers. Het vastgoedconcern verhoogde zijn verwachtingen voor het hele jaar na "solide" resultaten in de eerste jaarhelft. Het Franse telecom- en kabelbedrijf Altice Europe heeft zijn omzet- en winstverwachtingen in Frankrijk voor het hele jaar 2019 verhoogd.

Metalenspecialist Advanced Metallurgical Group (AMG) gaf daarentegen een winstalarm, na een teleurstellend tweede kwartaal. Ook vastgoedbedrijf Vastned denkt dat zijn winst dit jaar aan de onderkant van de eerder afgegeven bandbreedte zal uitkomen, door een hogere leegstand in de eerste jaarhelft.

De euro was 1,1050 dollar waard, tegen 1,1132 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,3 procent tot 57,84 dollar. Brentolie kostte 1,1 procent minder op 64,35 dollar per vat.