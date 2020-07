Nikkei sluit lager door winstnemingen

De Nikkei in Tokio sloot 0,9 procent in de min op 22.587,01 punten. De Japanse overheid meldde op basis van definitieve cijfers dat de industriële productie van het land in mei met 8,9 procent is gekrompen door de coronacrisis. Daarmee kromp de industrie nog harder dan de 8,4 procent die eerder werd gemeld.

De Japanse chipbedrijven Advantest en Tokyo Electron behoorden tot de grootste dalers met koersverliezen tot 2,4 procent. Technologieconcern Sony viel 2 procent terug nadat het aandeel een dag eerder het hoogste niveau sinds 2001 bereikte. Zwaargewicht SoftBank verloor 1,4 procent. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal overweegt het telecomconcern en techinvesteerder zijn belang in de Britse chipontwikkelaar Arm Holdings geheel of gedeeltelijk van de hand te doen.

De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 2,1 procent lager. Uit cijfers van de Chinese douane bleek dat de uitvoer van China in juni is gestegen. Ook de import nam op jaarbasis toe. Economen hadden voor zowel de invoer als uitvoer een daling verwacht. In Hongkong, waar vanaf woensdag nieuwe beperkingen worden ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen, daalde de Hang Seng-index 1,6 procent. De Kospi in Seoul verloor 0,5 procent en de All Ordinaries in Sydney zakte 0,6 procent.