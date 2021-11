Beursblog: AEX wint met Ahold en Shell als gangmakers; pijn bij Philips

Door Mark Garrelts

De AEX gaat maandag met een kleine winst over de streep. Ahold Delhaize geeft daarbij steun na de goed ontvangen plannen om dochter Bol.com naar de beurs. Shell krijgt ook de handen op elkaar met het voornemen op zijn hoofdkantoor van Nederland naar Londen te verhuizen. Philips zit op de pijnbank in reactie op de problemen met beademingsapparatuur in de VS.