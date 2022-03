Experts zien Chinese aandelen als kansrijk maar ook risicovol

Premium Financieel

Belegger wacht met instappen: pessimisme evenaart coronarecord

Als het crisis is – of die nou veroorzaakt wordt door een virus of door oorlog –, kun je je maar beter stil houden. En dus houden niet alleen zittende beleggers zich voor de tweede keer gedeisd, maar droogt ook de instroom op. Zelfs nu toezichthouder AFM meldt dat 3,1 miljoen huishoudens wel het gel...