Nieuw leven voor oude gastvrijheid

Parkhotel Tjaarda in Oranjewoud, begonnen als logement in 1834, is voor de zoveelste keer aan de tijd aangepast. In navolging van drie van zijn voorgangers knipte nu ook de Friese commissaris van de koning Arno Brok een lint door.

Vijfvoudig olympisch schaatskampioen Ireen Wüst knipte mee, evenals hoteldirecteur Tjitte de Wolff. Hij zei over de plannen van een Van der Valk-hotel in de nabijheid: ,,Wanneer de plannen doorgang moeten vinden, pleiten wij voor een locatie aan de A7, nabij de Lelylijn.” Ofwel: niet te dichtbij!