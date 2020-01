Pieter Elbers op weg naar de uitgang? Ⓒ Hollandse Hoogte Air France-KLM 9.48 -7.51 %

Het jaar van de waarheid is al vaak aangekondigd bij Air France KLM. Dit jaar is er weer zo eentje, niet alleen voor de resultaten, maar ook voor president-directeur Pieter Elbers van KLM. Is hij aan het eind van dit jaar nog aan boord bij de luchtvaartmaatschappij?