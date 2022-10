Premium Het beste van De Telegraaf

Topman softwarebedrijf Backbase: ’Politiek van investeerders trok ik slecht’

Door Wouter van Bergen Kopieer naar clipboard

Ⓒ eigen foto

Jouk Pleiter bouwde zijn bankensoftwarebedrijf Backbase op eigen kracht uit tot een organisatie met 2000 man personeel over de hele wereld en €200 miljoen omzet. In mei kwam in de vorm van Motive Partners na 19 jaar toch een externe investeerder aan boord na een deal die Backbase versterkte met €120 miljoen en het fintechbedrijf waardeerde op €2,5 miljard.