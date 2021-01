Vooral bedrijven in horeca krijgen NOW-steun in derde ronde

Het UWV heeft in totaal 77.000 aanvragen toegekend aan werkgevers die samen 1,3 miljoen mensen in dienst hebben. Het grootste aandeel in het aantal toekenningen ging naar de horeca met iets meer dan 20.00 bedrijven en de catering was goed voor ruim 18.000 bedrijven. In deze sector waren de voorschotbedragen ook het hoogste.

Nood in detailhandel

Ook in de detailhandel is de nood hoog door de verscherping van de lockdowns. Iets meer dan 10.000 bedrijven kwamen in de derde ronde aanmerking voor de NOW-steun.

Het aantal aanvragen dat door UWV is afgewezen was beperkt. Iets minder dan 4000 bedrijven kregen nul op het rekekst, omdat ze niet aan de voorwaarden voldeden.

De regeling is vorig jaar in het leven geroepen om bedrijven financieel te ondersteunen die door de lockdowns gedwongen deels of geheel de deuren moesten sluiten. Ondernemers die een omzetverlies van 20% of meer verwachten krijgen maximaal 80% van hun loonkosten vergoed.