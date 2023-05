Premium Het beste van De Telegraaf

Vakbond luchtvaarttechnici waarschuwt: ’Kwartje is nog niet gevallen bij Transavia’

Door Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

Transavia heeft grote problemen in de vloot. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Vliegmaatschappij Transavia moet snel iets doen aan het tekort aan technici, want anders loopt de dienstregeling in de zomer nog meer in soep. Daarvoor waarschuwt de Nederlandse Vakbond van Luchtvaarttechnici (Nvlt). Dinsdag worden reizigers geïnformeerd over annuleringen in de zomervakantie.