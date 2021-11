Premium Het beste van De Telegraaf

Column: belonen soms slimmer dan straffen bij grensoverschrijdend klimaatbeleid

Raoul Leering

Op de klimaattop in Glasgow hebben de rijkere landen $100 miljard toegezegd aan armere landen. Ⓒ ANP/HH

Als ik op ons balkon zit geniet ik van het uitzicht op een mooie berg, maar helaas is er een doorn in het oog. De beschadigde en zwartgeblakerde zijmuur van onze buurman, dat tussen ons huis en de berg in staat, staart ons vol in het gezicht. Wat zou het mooi zijn als hij die muur zou herstellen en weer sprankelend wit zou schilderen.