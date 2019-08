Zeezeiler Van Hellemond overwon zijn angsten

Zeeheld Frank van Hellemond komt na 4,5 jaar weer terug naar Rotterdam.

Nederland heeft er een zeezeiler van formaat bij: de 58-jarige in Rotterdam geboren en getogen Frank van Hellemond. In alle stilte vertrok hij op 6 april 2015 vanuit Marseille met zijn bijna 9,5 meter lange Conati 31 zeiljacht Liebelei om op zaterdag 14 september na 4,5 jaar alle wereldzeeën te hebben bevaren in Rotterdam terug te keren. Iets geleerd? „Ik heb m’n angsten overwonnen.”