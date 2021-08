Bitcoin omhoog na cryptovacature bij winkelreus Walmart

Op cryptoplatform Coindesk kreeg de bitcon rond 14.30 uur (Nederlandse tijd) er 3,5% bij tot boven de $47.000. Daarmee is in augustus de weg omhoog verder in gang gezet. Vorige maand zat de nog digitale munt nog in zwaar weer met een duikeling onder de $30.000.

Bij de toegenomen animo speelt mogelijk mee dat Walmart een vacature naar buiten heeft gebracht met de positie van manager op het gebied van cryptocurrency en blockchain. Zijn belangrijkste taak is om een strategie te ontwikkelen rondom crytomunten. Daarmee lijkt het grote supermarktconcern de weg te banen om digitale munten te gaan omarmen.

Amazon

Eerder deze maand kwamen er ook al geruchten op gang dat online retailer Amazon digitale munten wilde gaan accepteren als betaalmiddel. De plaatsing van een vacature door het Amerikaanse bedrijf voor een projectleider op het gebied van digitale valuta gaf daarbij de aanzet. Amazon drukte de speculaltie over plannen op het gebied van cryptomunten echter snel de kop in.

Met stevige verbetering van het sentiment in de voorbije weken is de bitcoin gestegen nar het hoogste niveau sinds 17 mei. De totale waarde van de cryptomarkt is daarmee weer boven de $2 biljoen uitgekomen.

In juli kreeg de bitcoin het nog zwaar te verduren. Het strenger aan banden leggen van de handel met cryptomunten gaf de aanzet tot een verkoopgolf. Ook het delven van digitale munten in het Aziatische land komt steeds meer onder druk te staan.

In de podcast Kwestie van Centen begaven DFT-verslaggevers Martin Visser en Herman Stam zich eerder samen met crypto-kenner Theo Besteman in de wondere wereld van crypto: