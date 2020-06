Analyse: waarom Wirecard omvalt, en Adyen niet

Voormalig ceo en grootaandeelhouder Markus Braun van Wirecard. Ⓒ Bloomberg ADYEN NV 1283 1.58 %

AMSTERDAM - „Het geld is weg”, concludeerde een anonieme bankier donderdag tegen persbureau Reuters over de €1,75 miljard die vijftien banken aan Wirecard hebben geleend. „Misschien krijgen we over een paar jaar nog een paar euro terug, maar deze lening moeten we afschrijven.”