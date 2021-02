Shell: uitstoot sneller omlaag

Shell heeft nieuwe ambities uitgesproken om de CO2-uitstoot naar beneden te krijgen. Die moet in 2023 met 6 tot 8 procent zijn gedaald ten opzichte van 2016.

In 2030 moet het gaan om een daling met 20 procent en met 45 procent in 2035. Voor 2050 wordt dan op 100 procent gemikt. Volgens Shell piekte de uitstoot van het bedrijf in 2018 en was in 2019 een piek te zien bij de olieproductie van het concern.

Investering

Het Brits-Nederlandse bedrijf liet verder weten jaarlijks 5 miljard tot 6 miljard dollar te gaan investeren in duurzame energiebronnen, zoals wind-energie, biobrandstoffen en waterstof.

Ook wil het concern zijn wereldwijde netwerk van laadpalen voor elektrische auto's gaan vergroten naar 500.000 in 2025, van de ruim 60.000 nu.