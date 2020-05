’Wall Street opent met flinke winsten’

Voor het eerst sinds eind februari daalde de groei in het aantal nieuwe besmettingen met het longvirus wereldwijd tot onder 1 procent. Ook de mondiale toename van het dodental dook voor het eerst sinds het begin van de uitbraak onder 1 procent. Daarnaast wijzen de steeds verdergaande versoepelingen van overheidsrestricties, zoals in staat Californië, erop dat het virus redelijk onder controle komt.

Powell zei tegen tv-zender CBS dat de Amerikaanse centrale bank „nog lang niet uitgespeeld is.” Volgens het centralebankhoofd liggen nog veel stimuleringsopties open, zoals het uitbreiden van de bestaande programma’s voor goedkope leningen of het starten van nieuwe programma’s.

Olieprijs

Aan het bedrijfsfront staan olie- en gasconcerns in de schijnwerpers. De olieprijs steeg voor het eerst in twee maanden boven 30 dollar per vat, dankzij vermindering van productie in de Verenigde Staten en Irak.

Google staat ook in de belangstelling. Amerikaanse autoriteiten staan naar verluidt op het punt het concern aan te klagen wegens concurrentievervalsing. President Donald Trump waarschuwde ook andere socialmediabedrijven als Facebook en Twitter dat er binnenkort maatregelen komen.

Amazon

Amazon op zijn beurt profiteert mogelijk van het heropenen van zijn zes distributiecentra in Frankrijk vanaf dinsdag. De webwinkelgigant sloot de logistieke locaties vorige maand, nadat Franse rechters hadden geoordeeld dat het bedrijf meer moest doen om personeel tegen het coronavirus te beschermen.

Verder gaat iPhone-maker Apple deze week 25 winkels in de VS weer openen.

Moderna

Farmaceut Moderna zegt veelbelovende resultaten te hebben behaald bij een eerste test van zijn coronavaccin op mensen en staat voor een koersstijging. Ook waren er weinig bijwerkingen. Een volgende test begint in juli.

De Dow-Jonesindex eindigde vrijdag 0,3 procent hoger op 23.685,42 punten. De brede S&P 500 steeg 0,4 procent tot 2863,70 punten en technologiegraadmeter Nasdaq won 0,8 procent tot 9014,56 punten.