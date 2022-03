Waarom staken Nederlanders middelvinger op naar Engelsen?

’Michiel de Ruyter en toezichthouder Cornelis de Witt maten samen met een duimstok de diepte van de Theemsmonding voordat de vloot in juni 1667 koers zette naar de dokken van Chatham om de Engelse oorlogsschepen te vernietigen”, lachte Frits de Ruyter de Wildt, een nazaat van de grote admiraal. „Zie je het voor je? Het is bijna het zelfde als dat Mark Rutte kijkt of zijn sleutels op de sloten van het Kremlin passen voordat hij ons leger erop afstuurt.”

Anekdotes

Het boek, verschenen bij Waanders Uitgevers, dat hij heeft geschreven samen met de geschiedkundigen Anne Doedens en Liek Mulder staat boordevol met zulk soort anekdotes.

„Nadat de Nederlanders het vlaggenschip van de Engelsen, de Royal Charles, hadden ingepikt en naar Hellevoetsluis gesleept, hebben zij nog jaren rondgevaren met de houtenversiering op de spiegel, de achtersteven van het schip op hun eigen schepen”, vertelde dr. Doedens. „Dat was een dikke vinger naar de Engelsen.”

Bevlogen

Door zulke details op school te vertellen tijdens de geschiedenisles, wordt dat vak veel leuker, meende de bevlogen geleerde. „Maar door dit soort feitjes, hoe klein ook, krijg je toch ineens een andere kijk op een gebeurtenis en op de sfeer die er heerste.”

De zeeslagen met de Engelsen figureren niet toevallig ook op de schilderijen van Willem van de Velde senior en junior waarlangs de auteurs na afloop een rondleiding kregen van hoofdconservator Jeroen van der Vliet.

Historicus Luc Panhuysen (l.) , van wie onlangs ’Het Monsterschip’ en ’Rampjaar 1672’verscheen en hoofdconservator Jeroen van der Vliet.

De schrijvers baseerden hun boek op brieven die Engelse spionnen schreven aan de ministers van koning Karel II die de Nederlandse Republiek tijdens de rampjaren 1672 en 1673 samen met de Franse koning Lodewijk XIV en de bisschoppen van Münster en Keulen aanvielen.

Postboot

Zo schrijft spion Silas Taylor, havenmeester van Harwich, die informatie krijgt van de schippers van schepen die daar aanmeren, maar ook zelf verkenningsmissies onderneemt naar de Republiek, op 16 mei 1672: „Ik kan u nu vertellen waar de Nederlandse vloot is: tien mijl op zee, gerekend vanaf het eiland Schouwen.” Silas Taylor wist dat weer van de schipper van een postboot die aan boord was geweest ’van een schip uit Rotterdam van zestig stukken.’ „Op de vraag waarom zei niet verder zeilden, antwoordden zij dat zij op meer schepen wachtten die zich bij hen moesten voegen.”

Kwaad

De sfeer aan boord van de Nederlandse oorlogsschepen was niet al te best, getuige een vriend van Silas Taylor, die van hoge legerofficieren had gehoord: „Sinds de vloot uitvoer was De Witt aan boord bij De Ruyter, hij was mateloos kwaad op hem, maar De Ruyter verontschuldigde zich, hij wist niet dat de vloot binnen tien dagen moest uitvaren.”

Heer Jelle van Helsdingen (l.) van kasteel Sterkenburg in Driebergen en zoon, marine historicus Maurits. Ⓒ FOTO’S de telegraaf

Het voorwoord in het boek is geschreven door oud-commandant van de zeestrijdkrachten Matthieu Borsboom, die bij de presentatie een boek kreeg uitgereikt. „Geschiedenis werkt ook bindend, dat heb ik aan mijn mensen gemerkt tijdens het bezuinigingstijdperk”, sprak hij. De vice-admiraal b.d was blij dat die tijd voorbij was. Maar niet met de Russische invasie in Oekraïne: „Ik had dit niet verwacht. Ik dacht dat Poetin hoogstens iets zou proberen in het Donetsbekken.” Hij prees de terughoudendheid van de NAVO: „Het is goed dat we onze grenzen versterken maar ingrijpen in Oekraïene zou het conflict alleen maar groter maken.”