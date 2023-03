Premium Het beste van De Telegraaf

Beleggers in bankaandelen lijden weer pijn

Door Theo Besteman

De koers van Credit Suisse zakte vrijdag nog eens 8% en staat 75% lager dan een jaar geleden. Ⓒ eigen foto ING Groep 10.602 -3.62 %

Amsterdam - Reddingsacties voor Amerikaanse banken en het Zwitserse Credit Suisse lopen averij op. Hun koersen maar ook aandelen als ING dalen op de beurs. Een vermeende reddingspoging van Credit Suisse door UBS is volgens media gestrand. De toezichtraad van de Europese Centrale Bank (ECB) kwam vrijdag in spoedzitting bijeen. De zorgen in de financiële wereld nemen snel toe.