’Oplossing Credit Suisse in de maak’

Door Theo Besteman

De koers van Credit Suisse zakte vrijdag nog eens 8% en staat 75% lager dan een jaar geleden. Ⓒ eigen foto

Amsterdam - Een oplossing voor het wankelende Credit Suisse zou in de maak zou zijn, schrijft de Britse zakenkrant Financial Times vrijdagavond. Landgenoot UBS zou werken aan een plan om Credit Suisse of delen ervan over te nemen. Gesprekken daarover zouden dit weekend gaan plaatsvinden, onder regie van de Zwitserse centrale bank en nationale markttoezichthouders.