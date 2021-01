Analyse: werkpaard bezorgt ASML boven verwachting goed kwartaal

Amsterdam - ASML versloeg woensdag de torenhoge verwachting van beleggers met cijfers die hoger uitvielen dan niet alleen het bedrijf zelf van te voren had geraamd, maar die ook beter waren analisten hadden voorzien. Opvallend was dat niet alleen de omzet zo’n 13% (!) hoger uitviel dan verwacht, maar vooral ook de marge die op deze omzet was gemaakt. Tegenover een verwachte brutomarge van 50% stond een gerealiseerd percentage van 52 over het vierde kwartaal.