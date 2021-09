Analyse: scheurtjes in de goudmijn van de App Store

Financieel

Apple schikt met appmakers voor $100 miljoen

Apple heeft geschikt met een groep Amerikaanse appmakers. In een rechtszaak claimden de ontwikkelaars dat het techbedrijf te veel kosten in rekening bracht voor de distributie van hun programma’s via de App Store. Apple gaat hen in totaal $100 miljoen (zo’n €85 miljoen) betalen.