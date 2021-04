Kapitaalinjectie voor instructieplatform SwipeGuide

Op het platform van SwipeGuide kunnen machineoperators zelf instructies maken. Via speciale apps kunnen teams op de werkvloer op die manier belangrijke handleidingen, operationele routines en procedures digitaliseren. Korte teksten kunnen ze aanvullen met video’s, foto’s en animaties. De instructies kunnen ze vervolgens delen met andere fabrieksarbeiders om zo fouten in de uitvoer van taken aan de productielijnen te verminderen en de prestaties te verbeteren.

PepsiCo

SwipeGuide wordt gebruikt in meer dan 200 fabrieken in 89 landen en telt meer dan 30.000 unieke maandelijkse gebruikers. Grote fabrikanten zoals PepsiCo, Heineken, ABB en Orkla behoren tot de gebruikers van het platform.

Eerder haalde het in 2016 door Willemijn Schneyder en Daan Assen opgerichte bedrijf in twee investeringsrondes in totaal €1,3 miljoen op, Met het nieuwe groeigeld wil het industriële technologiebedrijf haar internationale expansie versnellen. Bij het bedrijf met hoofdkantoren in Amsterdam en Chicago werken momenteel 25 mensen. De scale-up streeft er naar het aantal medewerkers in 2021 te verdubbelen.