Italiaanse miljardensteun voor ’Nederlandse’ Fiat Chrysler

De Italiaans-Amerikaanse autofabrikant, waarvan het hoofdkantoor statutair gevestigd is in Nederland, is in gesprek met de Italiaanse bank Intesa Sanpaolo voor de miljardenlening, waarvoor de staat garant moet staan. Fiat-Chrysler is in Italie een vitaal bedrijf. De auto-industrie is goed voor 8% van het BBP in het land.

Fiat Chrysler staat op het punt te fuseren met Peugeot-moeder PSA. Het fusiebedrijf zal statutair ook in Nederland gevestigd worden.

Dividend

Voordat de fusie voltooid is, naar verwachting ergens halverwege 2021, wil Fiat Chrysler nog €5,5 miljard dividend uitkeren. De vraag is of de Italiaanse regering die uitbetaling toestaat als de staat garant moet staan voor de lening. Volgens Bloomberg komt de overeenkomst over de kredietgarantie later deze maand rond.

Omdat de nood erg hoog is bij Fiat Chrysler besloot topman Mike Manley eind maar zijn salaris drie maanden lang te halveren. De ceo staat op de loonlijst voor €12,6 miljoen per jaar. Fiat Chrysler maakt naast de eigen merken ook Jeep, Dodge, Ram, Maserati en Alfa Romeo.