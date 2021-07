Pensioenreus ABP gekieteld door kritiek

Oud-staatssecretaris Menno Snel stapt op bij ABP na felle kritiek van onder meer milieuorganisaties. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Het bestuur van het grootste pensioenfonds ABP was er een maand geleden nog van overtuigd dat de nieuwe baan van hun bestuurder Menno Snel prima was te combineren met die van voorzitter van de brancheclub voor de olie- en gasindustrie. Maar na flinke kritiek van milieu-organisaties en het eigen adviesorgaan, stapt oud-staatssecretaris Snel in september toch op.