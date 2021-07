’Tesla begint bedrijf voor vliegende auto’s’

Het concern van Elon Musk moet in staat zijn waarschijnlijk tegen 2050 een bedrijf voor vliegende auto’s te lanceren. De Wall Street-bank plakt er meteen een waarde op, de producent van een vliegende auto zou volgens Morgan Stanley $1000 per aandeel waard zijn.

De lancering van een vliegende auto is slechts een kwestie van tijd. „De kans dat Tesla uiteindelijk geen producten en diensten aanbiedt aan de markt van vliegende auto’s is klein”, benadrukt Morgan Stanley-analist Adam Jonas in een studie die hij donderdag publiceerde.

Tesla en Elon Musk hebben zelf nog nooit concrete plannen voor een vliegende auto of helikopter-taxi. In het verleden wees Musk deze experimenten zelfs af.

Musk tegen

Maar de bouwer van elektrische auto’s heeft zoveel in huis, dat met de huidige koers die Tesla heeft uitgestippeld de samenvloeiing tussen techniek voor zelfrijdende auto’s, de sterk verbeterde elektrische voertuigen en veel lichtere batterijtechnologie onvermijdelijk zullen leiden tot zo’n voertuig.

„De potentiële kennis en de expertise zijn te groot voor het bedrijf om te negeren”, concludeert Jonas, die tot nu onder alle analisten gemiddeld een goed langetermijnrendement kon voorspellen.

De markt van vliegende auto’s zou snel groeien. Tegen 2050 verwacht Morgan Stanley vanuit alle bedrijven die zich er al actief op hebben gestort een potentiële markt van $9000 miljard.

Forse koerswinst

Voor Tesla heeft Jonas een koersdoel van $900 staan. Dat doet volgens hem geen enkel recht aan de waardering als Tesla zich op de markt van bijvoorbeeld vliegende taxi’s gaat begeven.