TKH houdt winstgevendheid op peil

Afgezien van een eenmalige last van €3,7 miljoen voor herstructureringen kwam het ebita bedrijfsresultaat bedrijfsresultaat over het eerste halfjaar uit op €69 miljoen bij een omzet van €679 miljoen. Dat was 9,9% lager dan over dezelfde periode in 2019, wat vooral te wijten was aan lager omzet bij de onderdelen industrial solutions en telecom. Building solutions presteerde beter, waardoor per saldo de winstgevendheid voor TKH maar fractioneel afnam van 10,3 naar 10,2%.

Het bedrijf boekte het afgelopen halfjaar onder andere orders om vliegveldverlichting voor de luchthaven Istanbul aan te leggen en een project om onderzee de aansluiting te verzorgen voor een windmolenpark. Daarnaast boekte het orders voor 3D-visiesystemen voor de 5G-consumentenmarkt. In de telecommarkt voorziet TKH het komend jaar ’enigszins herstel’, maar met name in de markt voor bandenproductiesystemen zal de omzet bij industrial solutions verder afnemen, verwacht TKH.

Verwachtingen

„In een aantal markten, zoals in Tire Building en Parking, is TKH geraakt door de gevolgen van COVID-19”, schrijft topman Alexander van der Lof in het persbericht bij de resultaten. „We verwachten dat deze effecten ook in de komende periode voelbaar zullen blijven.”

TKH boekte een nettowinst toeberekenbaar aan aandeelhouders van 36 miljoen. Over heel 2020 denkt het bedrijf tussen de €63 miljoen en € 69 miljoen uit te komen. Over 2019 was dat nog €105,8 miljoen.