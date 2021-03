Nikkei zakt na rentebesluit Bank of Japan

Toch ging de Japanse aandelenbeurs vrijdag met een stevig verlies de handel uit. Vooral de grote Japanse technologiebedrijven werden van de hand gedaan door de oplopende rentes op Amerikaanse staatsobligaties.

De Japanse centrale bank hield zijn belangrijkste rentetarieven ongewijzigd. Wel bracht de Bank of Japan andere kleine wijzigingen aan. Zo werd de bandbreedte waarbinnen de langetermijnrente mag bewegen licht opgeschroefd van 0,20 procent tot 0,25 procent. Ook koopt de bank alleen nog maar zogenoemde indextrackers als dat nodig is om de markten te stabiliseren.

De Nikkei in Tokio ging uiteindelijk 1,4 procent lager het weekeinde in op 29.792,05 punten. Een dag eerder wist de Japanse hoofdindex nog voor het eerst sinds 25 februari boven de 30.000 punten te sluiten.

Chipmakers dalen

De maker van chipapparatuur Tokyo Electron en chiptester Advantest zakten tot 2 procent na de koersval van 3 procent van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq op donderdag. Techinvesteerder SoftBank verloor dik 2 procent.

De Japanse banken profiteerden daarentegen van de verbeterde economische vooruitzichten en de oplopende rentes op de Amerikaanse staatsobligaties. Ook de zeetransportbedrijven en de luchtvaartmaatschappijen wonnen terrein.

De Chinese beurzen lieten eveneens verliezen zien door de oplopende spanningen tussen Peking en Washington. De beurs in Shanghai verloor 1,7 procent en de Hang Seng-index in Hongkong raakte 1,9 procent kwijt. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken verklaarde tijdens het topoverleg tussen de Verenigde Staten en China in Alaska dat bepaalde acties van Peking een bedreiging vormen voor de wereldwijde stabiliteit.

Blinken zei onder meer bezorgd te zijn over cyberaanvallen op de VS, de situatie in Hongkong en Taiwan en de „economische dwang” van China op Amerikaanse bondgenoten.