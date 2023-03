Premium Het beste van De Telegraaf

Column: verkoop je een huis? Let op dit risico

Door Ernst Loendersloot Kopieer naar clipboard

Maastricht - Om te zorgen dat zowel de koper als de verkoper op tijd de zaken rond hebben, staat in veel koopcontracten voor woningen een boete-clausule. Vaak wordt gedacht dat alleen een koper de afspraken niet of te laat zal nakomen. Maar ook verkopers kunnen in gebreke blijven.