Brandstofkosten zijn een zware last voor mijnbouwbedrijven. Ⓒ EPA

Door de scherp lagere olieprijs dalen de energiekosten voor mijnbouwbedrijven. Normaal gesproken zou waarschijnlijk niemand in de mijnbouwsector klagen over een lagere dieselprijs en lagere energiekosten. Dit keer is het anders.